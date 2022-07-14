В "М.Видео" появились бывшие в употреблении смартфоны Apple – СМИ

В "М.Видео" появились смартфоны Apple, которые уже были в употреблении. Об этом пишут СМИ.

Все больше гипермаркетов электроники готовы торговать не новой продукцией. Расчет на то, что покупатели смогут позволить себе ту технику, которую в новом состоянии оплатить не в силах. Правда, многие потенциальные клиенты уже отказались от покупки. Аргументируют это тем, что цены очень высокие.

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