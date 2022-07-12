"Ночная смена": население Земли достигнет 8 млрд человек осенью и новое заявление Apple

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.



На этот раз ведущие рассказали, что осенью население Земли достигнет восьми миллиардов человек, такой прогноз сделали в ООН. Также компания Apple признает первую модель MacBook устаревшим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.