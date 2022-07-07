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Москва 24

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Общество

07 июля, 19:31

В Ростовской области выявили случаи заболевания лихорадкой Ку

обществорегионымедицина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Случаи заболевания коксиеллезом (лихорадка Ку) зарегистрированы в 2022 году на территории Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости.

"В текущем году зарегистрировано 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коксиеллезом в Сальском и Ремонтненском районах Ростовской области", – рассказала глава отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Светлана Ненадская.

По словам специалиста, предыдущий раз заболевание выявляли в 2001–2002 годах. Летальных случаев зафиксировано не было.

Основными носителями лихорадки Ку среди сельскохозяйственных животных являются мелкий и крупный рогатый скот. Также заболевание может передаваться через укусы клещей.

Помимо коксиеллеза, в России в 2022 году выявлены и другие случаи клещевых инфекций: 17 случаев крымской геморрагической лихорадки, четыре случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и один случай заболевания туляремией.

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский ранее рассказал Москве 24 об инфекциях, которые могут развиться в организме человека после укуса клеща. Например, красное пятно может указывать на развитие боррелиоза.

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