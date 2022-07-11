Дептранс попросил водителей отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды

Столичный Дептранс попросил водителей отказаться от поездок на личном транспорте в непогоду вечером 11 июля. Также в ведомстве посоветовали не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями.

В городе уже объявили желтый уровень погодной опасности. Общественный транспорт в Москве работает штатно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.