Синоптики пообещали грозу и ветер до 20 м/с в столице вечером 11 июля

В Москве, вечером 11 июля, будет действовать желтый уровень погодной опасности. Синоптики пообещали грозу и ветер до 20 метров в секунду.

Московские парки временно закрыли из-за непогоды. Кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды по той же причине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.