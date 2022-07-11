Вирусолог поддержал идею ввести QR-коды для всех прививок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Идея Минздрава распространить QR-коды на все прививки поможет систематизировать информацию о пациентах. Такое мнение высказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Москвой 24.
Ранее заместитель министра здравоохранения РФ, курирующий вопросы цифровизации медицины, Павел Пугачев заявил, что после отмены коронавирусных ограничений QR-коды могут быть и дальше использованы в здравоохранении. По его словам, код может стать источником информации обо всех прививках человека, сделанных на протяжении жизни.
"С помощью такой системы можно с точностью вплоть до конкретного региона, населенного пункта оценить коллективный иммунитет для того или иного заболевания, оценить и спрогнозировать риски распространения инфекционных заболеваний", – пояснил он.
Альтштейн инициативу оценил положительно.
По мнению эксперта, современная медицина требует новых решений. "Такие бумажные карты использовали до введения электронного учета. Сейчас вся медицина становится цифровой. И нужно использовать все возможности. Мера, предложенная Минздравом, позволит отслеживать, систематизировать и оценивать данные пациентов", – считает вирусолог.
Ранее стало известно, что Минздрав порекомендовал российским регионам полностью возобновить оказание плановой медицинской помощи. Согласно приказу, к плановой работе должны вернуться медицинские организации, которые были перепрофилированы для лечения больных COVID-19.
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