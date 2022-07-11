В Минздраве допустили введение QR-кодов для всех прививок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

В России даже на фоне снижения заболеваемости коронавирусом бессмысленно полностью отказываться от использования QR-кодов. Данная система может быть распространена на все прививки, которые делают в стране, заявил заместитель министра здравоохранения, курирующий вопросы цифровизации медицины, Павел Пугачев. Об этом сообщает газета "Известия".

"Сейчас уже все согласились, что нужно делать единый цифровой профиль пациента. До пандемии данные, которые собирались, не использовались в онлайн-режиме даже при внедрении единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)", – рассказал он.

Пугачев отметил, что во время пандемии необходимо было знать динамику распространения коронавируса по стране, сколько и где нужно развернуть дополнительных мощностей в стационарах, оснастить дополнительные реанимации и так далее.

По его словам, в сжатые сроки был создан единый информационный ресурс, являющейся ключевым источником данных по гражданам, которые заболели или вакцинировались.

Эксперт подчеркнул, что новая система может позволить хранить данные пациентов о прививках, которые были сделаны на протяжении жизни. По его словам, собранные данные о вакцинации более 80 миллионов россиян станут началом формирования цифрового медицинского профиля пациента.

"С помощью такой системы можно с точностью вплоть до конкретного региона, населенного пункта оценить коллективный иммунитет для того или иного заболевания, оценить и спрогнозировать риски распространения инфекционных заболеваний", – пояснил он.

Пугачев выразил мнение, что в будущем это позволит системе здравоохранения перейти к персонализированной или таргетной медицине.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в настоящее время коронавирус практически неотличим от других ОРВИ по течению и симптомам. Однако опасность заключается в том, пояснила она, что COVID-19 может вызвать обострение других заболеваний.

Специалист рассказала, что у некоторых пациентов коронавирус может оставаться в организме в течение нескольких месяцев. Она уточнила, что в таких случаях у человека сохраняются симптомы инфекции, однако он уже не заразен для окружающих.

Симптомы чаще всего проявляются в виде когнитивных нарушений, пояснила Пшеничная. Также появляется рассеянность, забывчивость, заторможенность и сонливость. В некоторых случаях у пациентов сохраняются кашель, одышка и повышенная утомляемость.

