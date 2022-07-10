В Роспотребнадзоре заявили, что сейчас коронавирус практически неотличим от других ОРВИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в настоящее время коронавирус практически неотличим от других ОРВИ по течению и симптомам.
Однако опасность заключается в том, пояснила специалист, что COVID-19 может вызвать обострение других заболеваний.
"Тем не менее, он остается коварным, вызывая обострения или манифестацию различных аутоиммунных заболеваний, заболеваний кожи, легких, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы с развитием различных тромбоэмболических осложнений", – приводит ее слова РИА Новости.
Восстановиться после болезни помогут прогулки на свежем воздухе, дыхательная гимнастика, продолжила Пшеничная. Кроме того, добавила она, необходимо включить в рацион больше овощей и фруктов. Если же симптомы болезни затянулись, то нужно обратиться к врачу.
Ранее Пшеничная рассказала, что у некоторых пациентов коронавирус может оставаться в организме в течение нескольких месяцев. Она уточнила, что в таких случаях у человека сохраняются симптомы инфекции, однако он уже не заразен для окружающих.
Симптомы чаще всего проявляются в виде когнитивных нарушений, пояснила она. Также появляется рассеянность, забывчивость, заторможенность и сонливость. В некоторых случаях у пациентов сохраняются кашель, одышка и повышенная утомляемость.
За последние сутки в России госпитализировали 1 125 человек с коронавирусной инфекцией. Всего в стране выявлены 3 539 новых случая инфекции. Большинство из них пришлось на Москву – 600 человек, Подмосковье – 297 и Санкт-Петербург – 268. После прохождения лечения в РФ выздоровели 3 086 человек. Скончались 45 пациентов.
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