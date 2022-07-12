Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Во вторник, 12 июля, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Температура воздуха понизится и в дневные часы составит в Москве 22...24 градуса, по области – 21...26 градусов. Ветер южный 5–10 метров в секунду, местами при грозе порывы 12–17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 60%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что атмосферное давление подрастет. В утренние часы содержание кислорода в норме, днем будет формироваться слабо выраженная погодная гипоксия.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов анонсировал скорое завершение сезона шквалистых ветров в столице.

Период жаркой погоды обычно всегда заканчивается такими явлениями. Порой возникают даже смерчи, отметил он. По словам климатолога, это не является нормой, но вполне распространено во второй половине мая, июне и июле в центральной части России.

Семенов добавил, что ураганы могут вернуться на фоне длительной жары в июле. В августе это наименее вероятное явление.

