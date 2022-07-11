Дерево упало на несколько автомобилей на юге Москвы из-за непогоды

В районе станции метро "Коломенская" мощный ветер накануне повалил дерево. На кадрах видно, как оно накрыло сразу четыре машины.

Автовладельцы, видимо, не заметили этого, поэтому коммунальщиков еще не вызывали. Главное, что пострадавших нет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.