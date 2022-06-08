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Экономика

17:37

В Сбере сообщили о закрытии игрового направления SberGames

экономикатехнологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сбер закрывает игровое направление SberGames из-за западных санкций, введенных против России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

"Компания SberGames останавливает наем новых сотрудников и запуски новых проектов. Планируется, что часть сотрудников SberGames перейдет на работу в другие подразделения банка и компании экосистемы", – говорится в сообщении.

Игровое направление было запущено Сбером в 2021 году. SberGames является международным игровым издателем и разработчиком. Компания создает игровой контент, включая мобильный сегмент и околоигровые сервисы.

Ранее сообщалось, что Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк отключат от SWIFT 14 июня. Кроме того, Евросоюз ввел ограничения против четырех белорусских банков.

До этого Евросоюз официально опубликовал шестой пакет санкций против России. Ограничения вступили в силу 4 июня. ЕС ввел ограничения против национального расчетного депозитария РФ, который используется в операциях по госдолгу.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Санкции

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