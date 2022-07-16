"ГОСТ шоу": выбираем дыни и арбузы

Постучать, понюхать, оценить цвет и форму – работают ли народные способы определения спелости дынь и арбузов? Чем могут быть опасны ранние плоды? И почему многие специалисты советуют дождаться российского урожая, а не покупать импортные бахчевые? Правила выбора арбузов и дынь – озвучат в новом шоу ГОСТ. Дарья Филиппова с командой экспертов попробовала плоды с московских прилавков, а также замерила количество нитратов в них. И теперь точно знает – какие можно есть, а какие – не надо.

Все подробности – в новом выпуске программы "ГОСТ шоу".