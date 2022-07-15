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Политика

15 июля, 19:20

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Самые яркие цитаты экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина

"Батуты" и "метлы для США": самые яркие цитаты экс-главы "Роскосмоса"
политика

15 июля Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора "Роскосмоса". Вспоминаем самые яркие высказывания экс-руководителя главной космической корпорации России.

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Претензий нет

Рогозин был главой "Роскосмоса" с 2018 по 2022 год. В пресс-службе госкорпорации рассказали, что за это время было проведено 86 успешных пусков подряд, что является рекордом.

Кроме того, за время руководства Рогозина была создана инфраструктура для запусков ракеты "Ангара" на космодроме Восточный, начались летные испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" и многое другое.

Сам Рогозин отметил, что пришел в корпорацию в непростое время, когда каждый день приходилось искать решения и деньги, чтобы не остановились системообразующие предприятия. Также он поблагодарил сотрудников ракетно-космической отрасли.

"За службу, за бессонные тревожные ночи, за стресс ракетных пусков и за счастье, которое мы с вами разделяли, когда все у нас получалось. Работайте, братья!" – сказал он.

В Кремле заявили, что отставка Рогозина никак не связана с претензиями к его работе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что о новом назначении Рогозина дополнительно сообщат.

Главой корпорации стал бывший зампред правительства РФ Юрий Борисов.

Мастер слова

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Дмитрий Рогозин известен не только рекордами и технологическими разработками. Он мастер ярких высказываний и активный пользователь соцсетей. Именно там часто появлялись его колкие цитаты, ответы западным политикам и предпринимателям.

Например, в 2014 году после антироссийских санкций, которые затронули отечественные космодромы, Рогозин написал в своем Твиттере, что американцам придется запускать своих астронавтов к МКС "с помощью батута".

В 2020 году эту шутку припомнил американский предприниматель Илон Маск, запустивший пилотируемый космический корабль Crew Dragon к МКС. "Батут работает" – ответил Маск на одной из пресс-конференций.

Это была не последняя словесная перепалка лидеров космической отрасли двух стран. В 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, Илон Маск вызвал на дуэль Владимира Путина с помощью Твиттера. Миллиардеру ответил Рогозин цитатой из басни Александра Пушкина "Сказка о попе и работнике его Балде". "Ты, бесенок, еще молоденек. Со мною тягаться слабенек. Это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата", – написал Рогозин.

В этом же году после очередных санкций Рогозин рассказал, что Россия перестанет снабжать США ракетными двигателями, из-за чего американцам придется летать в космос на метлах. "Пусть они летают на чем-то еще – на своих метлах, но мы эти поставки замораживаем", – заявил он.

А когда страны "Большой семерки" заявили, что полностью поддерживают решение Владимира Зеленского воевать с Россией до полной победы ВСУ, Рогозин отреагировал на это в своем Телеграм-канале.

"Большая семерка" – это США и шесть "шестерок".
Дмитрий Рогозин
экс-глава "Роскосмоса"

Не прошел мимо экс-главы "Роскосмоса" и уход западных компаний с рынка. В своем Телеграм-канале он написал, что бренды скоро вернутся, потому что "жадность победит".

В мае 2022-го после испытаний межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" Рогозин посоветовал агрессорам разговаривать с Россией вежливее. "А таких "Сарматов" у нас скоро встанет на боевое дежурство почти полсотни. Остается лишь посоветовать агрессорам разговаривать с Россией повежливее", – заявил Рогозин.

Часто объектом насмешек госдеятеля становились и политики других стран. Например, в 2015 году, когда бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о том, что армия Украины способна захватить всю Россию, Рогозин написал: "Родился идиотом и умрет им".

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