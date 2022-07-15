Кабмин установил "ковидные" выплаты медработникам, составляющие 25% от оклада

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Правительство России распорядилось установить компенсационные выплаты в размере 25% от оклада медработникам, оказывающим помощь в лечении пациентов с COVID-19. Документ был размещен на портале правовой информации.

В нем говорится, что выплаты также положены:

врачам и медработникам с высшим (немедицинским) образованием;

среднему и младшему медперсоналу, оказывающему специализированную медпомощь в стационарах;

участковым терапевтам и педиатрам;

семейным врачам;

инфекционистам;

среднему медперсоналу, работающему с врачами;

фельдшерам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, оказывающих первую медпомощь в амбулаторных условиях.

На фоне уменьшения случаев заражения кабмин решил приостановить остальные ковидные выплаты медработникам до конца года. В пятницу, 15 июля, Владимир Путин подписал указ, согласно которому прекращается предоставление дополнительных страховых гарантий медикам, работающим с коронавирусными больными.

В свою очередь, Минздрав РФ сообщил, что большинство больниц, которые в период тяжелой эпидемиологической ситуации были перепрофилированы для оказания помощи заболевшим коронавирусом, постепенно возвращаются к своему профилю.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства всех стран вернуть масочный режим из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что пандемия еще не закончилась, субварианты штамма коронавируса "Омикрон" продолжают активно распространяться, что приводит к возникновению новых волн заболеваемости. Поэтому сейчас необходимо вернуться к уже проверенным мерам профилактики, добавил он.

До этого в Оперштабе по борьбе с распространением коронавируса рекомендовали носить маски в закрытых общественных помещениях в связи с ростом новых случаев COVID-19. Так, за прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в Москве выросло на 57%, при этом заболеваемость была на самом низком уровне за всю историю пандемии. Рост связан с распространением неопасного подштамма "Омикрона".

