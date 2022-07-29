В "Газпроме" заявили, что Siemens устранила не более четверти неисправностей на турбинах

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Не более четверти неисправностей на турбинах газопровода "Северный поток" было устранено компанией Siemens, заявил замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов.

"Мы неоднократно обращались в российское представительство Siemens <...>. Устранено не более четверти выявленных неисправностей. По остальным мы так и не получили конструктивных и достаточных предложений по восстановлению безопасности и надежности", – сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".

Представитель холдинга также отметил, что поставка турбины для газопровода "Северный поток" после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту.

Маркелов добавил, что в ближайшее время "Газпром" опубликует фрагменты переписки с Siemens по поводу ремонта турбин.

Ранее сообщалось, что турбина для "Северного потока" застряла в Германии якобы из-за отсутствия разрешения на ее обратную транспортировку со стороны России.

Позднее в Кремле опровергли причастность РФ к задержке возврата турбины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул безосновательность любых обвинений в адрес России по данному поводу.

До этого Владимир Путин заявил, что, если РФ не вернут турбину для "Северного потока", прокачка топлива по данному маршруту сократится с 60 до 30 миллионов кубометров в сутки.

