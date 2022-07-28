Вирусолог прокомментировал предложение переименовать оспу обезьян

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Предложение переименовать вирус оспы обезьян является одним из проявлений массового безумия. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на вирусолога, доктора биологических наук Алексея Аграновского.

Так эксперт прокомментировал соответствующее предложение комиссара по вопросам здравоохранения Нью-Йорка Эшвина Васана. По его мнению, название "оспа обезьян" может задеть чувства представителей ЛГБТ-сообщества и некоторых рас, в том числе чернокожих.

Аграновский назвал эту инициативу политкорректной глупостью. Он также заявил, что она раздражает многих умных людей на Западе.

"Тем не менее торжествующая серость сейчас сильнее. И переименование вируса из таких соображений представляется неумным и непрофессиональным. Печально", – отметил вирусолог.

Эксперт пояснил, что традиционно вирус называют по первому хозяину. Оспа обезьян же впервые была обнаружена у зеленых мартышек.

"Как это касается ущемления прав каких-то определенных групп, мне, честно говоря, не видится. Но у людей свои взгляды – достаточно безумные", – заключил Аграновский.

Ранее руководитель секретариата ВОЗ по борьбе с оспой Розамунд Льюис выразила надежду на возможность остановить распространение оспы обезьян в мире. По словам представителя ВОЗ, в настоящее время организацией разрабатывается глобальный координационный механизм борьбы с заболеванием, однако пока он только в стадии обсуждения.

Первый случай оспы обезьян выявили в России у молодого человека, вернувшегося из Европы, 12 июля. Болезнь протекала в легкой форме. Заболевшего изолировали и поместили в медицинскую организацию инфекционного профиля, а контактировавших с ним поставили под наблюдение.

