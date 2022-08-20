Москвичей предупредили о чрезвычайной пожароопасности 20–22 августа

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В столице с 20 по 22 августа объявлен оранжевый уровень погодной опасности в связи с риском пожаров, сообщает Гидрометцентр России.
"Оранжевый" – погода опасна. Чрезвычайно высокая пожарная опасность. Период предупреждения – с 15:00 20 августа до 14:00 22 августа", – говорится в сообщении.
Уточняется, что аналогичное предупреждение действует в Подмосковье до 0:00 22 августа.
Также в Москве объявлен желтый уровень из-за высокой пожароопасности четвертого класса. Период предупреждения – до 15:00 20 августа.
С понедельника температура воздуха в столице начнет повышаться, рассказал ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. В воскресенье, по его данным, в Москве ожидается около 25–27 градусов днем и около 14–16 градусов – ночью.
Метеоролог отметил, что август текущего года является очень теплым и сухим, выпало всего около 3% месячной нормы осадков. Температура при этом примерно на 4–6 градусов была выше обычных климатических значений.
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