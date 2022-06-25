"Куки-внуки": тикка масала

В новом выпуске участники познакомятся с модным блюдом "тикка масала", приготовленным профессиональным шеф-поваром. Данная еда готовится из мяса в тягучем соусе на основе йогурта или кефира с овощами и маслом.

У участников будет 30 минут для того, чтобы попробовать повторить блюдо, не зная рецепт и не пробуя его на вкус. Победителя определит суд молодежного жюри.