Жителей столицы предупредили о чрезвычайной пожароопасности

МЧС выпустило экстренное предупреждение на ближайшие три дня. Так, до полуночи понедельника в столице ожидается чрезвычайная пожароопасность, говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в субботу утром в ряде округов Москвы и Подмосковья ощущался запах гари. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.