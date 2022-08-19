Культурные площадки Москвы подготовили более 60 мероприятий ко Дню флага России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Государственному флагу России 22 августа исполняется 353 года. В честь праздника культурные площадки столицы подготовили различные мероприятия, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, горожан ждут концерты, экскурсии, лекции, кинопоказы и мастер-классы. Всего пройдет больше 60 мероприятий.

"Свою программу представят парки, музеи, библиотеки, культурные центры, городские кинотеатры и ВДНХ. Они приглашают посмотреть исторические фильмы, выступления творческих коллективов, побывать на тематических выставках, послушать лекции по истории нашей страны и узнать о достижениях выдающихся соотечественников", – рассказала Сергунина.

Праздничные мероприятия в библиотеках города стартуют 19 августа. Для взрослых и детей подготовили интеллектуальные викторины и лекции, посвященные истории Государственного флага РФ. Также жителей приглашают на выставку портретов знаменитых деятелей отечественной науки и искусства.

В культурных центрах пройдут праздничные концерты местных творческих коллективов. Для посетителей исполнят эстрадные хиты, покажут театральные и танцевальные номера.

Несколько мероприятий, посвященных празднику, пройдет на ВДНХ. 21 августа в музее славянской письменности "Слово" проведут экскурсию "Знамя в историях и лицах". В этот же день в 18:00 в центре "Космонавтика и авиация" состоится лекция "История отечественной космонавтики". Речь пойдет о ключевых моментах покорения космоса. Для участия нужна регистрация.

22 августа в честь праздника территорию ВДНХ украсят российскими флагами, волонтеры будут раздавать флажки и ленточки в цветах триколора и флаеры с историей флага РФ. В 18:00 на выводном круге ВДНХ в рамках фестиваля "Спасская башня" пройдет праздничная программа Центра национальных конных традиций. Гостей ждут показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды.

Ранее сообщалось, что ко Дню флага РФ столицу украсят праздничными плакатами с триколором и флаговыми конструкциями. В этом году более 500 праздничных плакатов разместят на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах.

На Большом Москворецком, Большом Устьинском, Большом Каменном, Новоарбатском, Крымском и Большом Краснохолмском мостах установят бело-сине-красные флаговые композиции. Также по-праздничному оформят эстакады и путепроводы на Садовом кольце и Кутузовском проспекте.

Специально к празднику подготовили поздравительные ролики, которые будут транслироваться до 22 августа на цифровых билбордах и медиафасадах зданий 8 и 28 на Новом Арбате. После 20:00 22 августа видео покажут на домах-книжках на Новом Арбате.