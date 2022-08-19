Москву украсят ко Дню флага России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Ко Дню флага РФ, который отмечается 22 августа, столицу украсят праздничными плакатами с триколором и флаговыми конструкциями, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в этом году более 500 праздничных плакатов разместят на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах. На Большом Москворецком, Большом Устьинском, Большом Каменном, Новоарбатском, Крымском и Большом Краснохолмском мостах установят бело-сине-красные флаговые композиции. Также по-праздничному оформят эстакады и путепроводы на Садовом кольце и Кутузовском проспекте.

"Флагштоки с триколором поставят у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке и около Государственной Думы России на улице Охотный ряд. На фасадах нижней палаты парламента дополнительно разместят декоративное панно", – сказал Бирюков.

Он также рассказал, что специально к празднику подготовили поздравительные ролики, которые будут транслироваться до 22 августа на цифровых билбордах и медиафасадах зданий 8 и 28 на Новом Арбате. После 20:00 22 августа видео покажут на домах-книжках на Новом Арбате.

Ранее сообщалось, что гигантский триколор развернут у Музея Победы к Дню государственного флага. Отмечалось, что в церемонии примут участие представители волонтерских, молодежных организаций, а также представители военных образовательных учреждений.

Само празднование завершится концертом на Поклонной горе. Среди приглашенных гостей – Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, группы "Чайф", "Калинов Мост", "7Б", "Земляне", Uma2rman и другие.