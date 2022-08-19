Московские спасатели помогли тушить пожары в Рязанской области

Тушить пожары в Рязанской области помогли московские спасатели. Задействованы более 400 человек. С неба поддержку оказали пять вертолетов Московского авиацентра. За три дня они выполнили более 360 вылетов и сбросили более 2,7 тысячи тонн воды. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Для прокладки дорог к очагам под Рязань перебросили четыре тяжелых бульдозера и уникальный спасательный комплекс "Водолей". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.