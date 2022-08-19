Систему голосования на выборах московских мундепов протестируют 26 августа

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Тестирование системы голосования с участием москвичей перед муниципальными выборами в столице пройдет 26 августа, сообщает Агентство "Москва".

"Одновременно будут работать и офлайновые участки, то есть настоящие УИК <…> с подключенным туда электронным реестром, и будет проводиться электронное голосование", – заявил глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Для тестирования системы голосования отводится временной промежуток с 8:00 до 17:00.

В ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году был утвержден вопрос для тестовой процедуры. Он звучит так: "Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?".

Руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев заявил, что сейчас продолжается набор наблюдателей. Соответствующий корпус сформирован на 70%, что составляет почти 7 тысяч человек. В ближайшее время для них начнутся образовательные курсы.

В конце июня Мосгоризбирком принял решение о многодневных муниципальных выборах в Москве, которые состоятся в 125 из 146 муниципальных образований. Жители столицы смогут проголосовать в период с 9 по 11 сентября.