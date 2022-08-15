Путин заявил о превосходстве российского вооружения над зарубежными аналогами

16:56
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Владимир Путин заявил, что российское вооружение значительно превосходит западные аналоги. Об этом он рассказал, выступая на форуме "Армия-2022".
"Многие образцы перспективных вооружений России на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, значительно превосходят их по характеристикам", – подчеркнул глава государства.
Также в своей речи Владимир Путин поблагодарил союзников России за то, что те не прогибаются перед "так называемым гегемоном". Российский президент указал на то, что такие государства выбирают суверенный путь развития.
Отдельно глава государства указал, что Россия готова предложить своим союзникам различное вооружение. Речь идет как о стрелковых образцах, так и о бронетехнике и артиллерии.
Форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа 2022 года в парке "Патриот" под Кубинкой в Московской области. В программу включены тематические экспозиции, деловые и культурные мероприятия.
Форум "Армия-2022" стартовал в столице
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