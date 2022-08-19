Связку МСД и трассы М12 построят к 2024 году – Бочкарев

11:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Связку Московского скоростного диаметра (МСД) и федеральной трассы М12 Москва – Нижний Новгород – Казань планируют построить к 2024 году, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, строительство крупных магистралей тесно связано с развитием дорожной сети всей страны.
"Именно поэтому наши хорды и диаметры связаны с крупными действующими и перспективными трассами – уже сегодня строятся развязки, путепроводы и эстакады, которые упростят проезд по новым дорогам и создадут более удобные маршруты", – приводит слова Бочкарева пресс-служба Стройкомплекса.
Заммэра подчеркнул, что участок МСД от улицы Лухмановской до трассы М12 будет общей протяженностью свыше 14 километров. По его словам, на участке расположатся три путепровода, мост и три пешеходных перехода.
Планируется, что данный участок обеспечит беспрепятственное и комфортное для автомобилистов транспортное сообщение.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что строительство эстакад, путепроводов и тоннелей на участках Московского скоростного диаметра поможет распределить транспортные потоки.
Участок МСД от улицы Грайвороновской до улицы Шоссейной готов на треть. Его протяженность составит 10 километров. Строительство участка улучшит транспортную инфраструктуру юго-востока Москвы, сообщил он.
Строительство Московского скоростного диаметра завершается
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