Площадки форума "Армия-2022" открылись для массового посещения

Площадки форума "Армия-2022" открылись для зрителей. С 19 по 21 августа все желающие смогут увидеть новинки военной техники, а также главное шоу – "Танковый биатлон".

Сколько стоят билеты? Как добраться до площадок форума? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.