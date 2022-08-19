Собянин сообщил об улучшении ситуации с пожарами в Рязанской и Владимирской областях

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Сергей Собянин сообщил, что ситуация в Рязанской и Владимирской областях, где ведется активная борьба с лесными пожарами, немного улучшилась. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

Мэр города отметил, что столичные спасатели продолжают помогать в тушении пожаров в этих регионах.

"Перебросили несколько больших бульдозеров для прокладки дорог к очагам возгорания и организации противопожарных разрывов. Ситуация несколько лучше, но работы еще много", – говорится в его публикации.

Накануне Собянин сообщил об обнаружении новых очагов возгорания во Владимирской области, Москва отправила туда 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей.

Еще до этого столичные власти направили 240 спасателей и 78 единиц техники в Рязанскую область для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Два вертолета Московского авиационного центра принимают участие в тушении. На них установлены водосливные устройства емкостью 5 и 15 тонн соответственно.

Возгорание в Рязанской области стало причиной смога в Москве. Предполагается, что подобная ситуация сохранится в городе в ближайшие дни.