Названа стоимость томатов в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран и регионов в столицу везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Приобрести томаты можно на Ленинградском рынке. Туда их везут из Азербайджана и Узбекистана. Томаты из Азербайджана обойдутся в 400 рублей за килограмм. Узбекские помидоры будут дороже – 500 рублей за килограмм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.