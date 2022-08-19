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Москва 24

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06:26

Облачная погода и до 28 градусов тепла ожидается в столичном регионе в пятницу

обществопогода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В пятницу, 19 августа, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По данным синоптиков, температура воздуха в Москве составит 25–27 градусов тепла, в Подмосковье – 23–28 градусов. Ветер будет юго-восточного направления. При грозе его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

"Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 30%. В Москве, не смотря на небольшое понижение температуры <...>, будет жарко", – говорится в сообщении.

К выходным температура воздуха в столичном регионе снизится до 25 градусов, сообщила ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. При этом она добавила, что ослабление жары окажется недолгим, на следующей неделе по-прежнему будет очень жарко, воздух прогреется до 30 градусов и выше.

На этой неделе сильные ливни с грозами могут нарушить энергоснабжение в девяти регионах РФ, предупредили ранее в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Речь идет о Сахалинской, Амурской, Мурманской и Архангельской областях, а также о Забайкальском, Приморском, Камчатском, Хабаровском краях и Карелии.

"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 19 августа

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