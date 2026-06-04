Подписчики Лерчек усомнились в том, что она родила сына от аргентинца

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Подписчики блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) усомнились в том, что она родила сына Даниэля от аргентинца Луиса Сквиччиарини, сообщает "Радио 1".

Многие указали на то, что ребенок похож на экс-супруга блогера – Артема Чекалина. Сама Лерчек не стала комментировать данные обсуждения.

Поводом для слухов стала совместная фотография Чекалиной и Сквиччиарини. В кадре мужчина держит сына на руках и делает селфи, а блогер, улыбаясь, стоит рядом. При этом Лерчек на снимке надела парик.

Даниэль родился в начале 2026 года, однако через некоторое время врачи обнаружили у Чекалиной злокачественные клетки и метастазы в легких, а также диагностировали рак желудка четвертой стадии.

При этом блогер не могла проходить лечение, так как в тот момент времени находилась под домашним арестом – против нее и бывшего мужа завели уголовное дело о незаконном выводе более 250 миллионов рублей.

В результате суд заменил Чекалиной меру пресечения на запрет определенных действий, до ее выздоровления приостановлено и уголовное дело. В настоящий момент Лерчек перенесла уже шестой курс химотерапии из девяти.

Ее экс-супруга приговорили к 7 годам лишения свободы.

