Блогер Лерчек ответила хейтерам и показала шрам после операции

Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) ответила на обвинения в свой адрес о якобы выдуманном диагнозе. Она показала шрам после операции, сообщает "Радио 1" со ссылкой на видео, опубликованное в личном блоге девушки, который сейчас ведет ее жених Луис Сквиччиарини.

Блогер продемонстрировала процесс лечения в больничной палате. Она призналась, что особенно тяжело ей дается не только сама болезнь, но и волна недоверия пользователей Сети.

Лерчек указала, что знает о множестве слухов вокруг нее и ей морально тяжело жить в такой ситуации, одновременно продолжая борьбу с болезнью. По ее словам, она показывает все как есть: у нее стоит капельница, а лекарство идет через раковый порт, сразу поступая в центральную вену.

Вместе с тем блогер рассказала, что ей предстоит провести ночь в медучреждении. С ней будет ее возлюбленный, который активно поддерживает ее на протяжении всего лечения.

Во время съемки Сквиччиарини также попросил Лерчек показать шрам после операции на позвоночнике. Он пояснил, что серьезного перелома спины не было, в связи с чем восстановление проходит легче, чем могло бы.

Сам мужчина также эмоционально ответил на обвинения в адрес Лерчек. Он считает, что "Бог – судья тем, кто не верит". Вместе с тем он подчеркнул, что пара не держит ни на кого зла, и добавил, что "Лера просто хочет выздороветь ради себя, детей и семьи".

В 2024 году против Лерчек и ее экс-супруга Артема Чекалина было возбуждено уголовное дело. Их обвинили в выводе за границу более 250 миллионов рублей с помощью подложных документов. Суд отправил их под домашний арест, а в 2026-м году мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы.

В феврале текущего года Лерчек родила сына от Сквиччиарини. Спустя время у нее обнаружили злокачественные клетки и метастазы в легких, а затем диагностировали рак желудка четвертой стадии.

В связи с заболеванием суд заменил блогеру домашний арест на запрет определенных действий. Уголовное дело также было приостановлено до выздоровления.