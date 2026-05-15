Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 10:29

Шоу-бизнес

Блогер Лерчек ответила хейтерам и показала шрам после операции

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/ler_chek

Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) ответила на обвинения в свой адрес о якобы выдуманном диагнозе. Она показала шрам после операции, сообщает "Радио 1" со ссылкой на видео, опубликованное в личном блоге девушки, который сейчас ведет ее жених Луис Сквиччиарини.

Блогер продемонстрировала процесс лечения в больничной палате. Она призналась, что особенно тяжело ей дается не только сама болезнь, но и волна недоверия пользователей Сети.

Лерчек указала, что знает о множестве слухов вокруг нее и ей морально тяжело жить в такой ситуации, одновременно продолжая борьбу с болезнью. По ее словам, она показывает все как есть: у нее стоит капельница, а лекарство идет через раковый порт, сразу поступая в центральную вену.

Вместе с тем блогер рассказала, что ей предстоит провести ночь в медучреждении. С ней будет ее возлюбленный, который активно поддерживает ее на протяжении всего лечения.

Во время съемки Сквиччиарини также попросил Лерчек показать шрам после операции на позвоночнике. Он пояснил, что серьезного перелома спины не было, в связи с чем восстановление проходит легче, чем могло бы.

Сам мужчина также эмоционально ответил на обвинения в адрес Лерчек. Он считает, что "Бог – судья тем, кто не верит". Вместе с тем он подчеркнул, что пара не держит ни на кого зла, и добавил, что "Лера просто хочет выздороветь ради себя, детей и семьи".

В 2024 году против Лерчек и ее экс-супруга Артема Чекалина было возбуждено уголовное дело. Их обвинили в выводе за границу более 250 миллионов рублей с помощью подложных документов. Суд отправил их под домашний арест, а в 2026-м году мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы.

В феврале текущего года Лерчек родила сына от Сквиччиарини. Спустя время у нее обнаружили злокачественные клетки и метастазы в легких, а затем диагностировали рак желудка четвертой стадии.

В связи с заболеванием суд заменил блогеру домашний арест на запрет определенных действий. Уголовное дело также было приостановлено до выздоровления.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика