"ГОСТ шоу": выбираем рыбные стейки

На первый взгляд, они все одинаковые, но если разобраться – разница может быть колоссальной. Рыбные стейки – какие выбрать: замороженные или охлажденные? Из семги или форели? Яркие или бледных оттенков?

Все тонкости обсудили в новом шоу "ГОСТ". Дарья Филиппова с командой экспертов попробовала деликатесы из разных торговых точек и готова рассказать, как вернуться из супермаркета с хорошим уловом.