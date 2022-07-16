"Специальный репортаж": параллельный гаджет

Параллельный импорт вдохнул в магазины электроники новую жизнь: на прилавках появились десятки моделей на любой вкус и кошелек. Однако, кроме официальных продавцов, активизировались и мошенники. Под видом привезенных из третьих стран флагманских гаджетов они предлагают смартфоны самых дешевых комплектаций.

Специальный корреспондент Виктория Крюкова узнала, как выбрать трубку, чтобы она исправно работала в России, и затем выяснила, почему поставщики гаджетов из Казахстана не уверены в качестве своей продукции.

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