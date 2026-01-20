Дмитриев заявил о росте числа людей, осознающих правильность позиции России

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Все больше людей осознают правильность позиции России, сказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Такое заявление он сделал по итогам переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Вместе с тем он отметил, что встречи в Давосе проходят конструктивно.

В свою очередь, Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым как "очень позитивные". Встреча Уиткоффа, Дмитриева и Кушнера продолжалась более 2 часов. Они вместе посетили павильон США в рамках форума.

До этого СМИ писали, что в Давосе отменили процедуру подписания "плана процветания" для послевоенного восстановления Украины между украинским президентом Владимиром Зеленским и Трампом.

Журналисты считают, что споры о Гренландии вытеснили планы по использованию недели в Давосе для того, чтобы достичь понимания между США, Украиной и европейскими силами по гарантиям безопасности.