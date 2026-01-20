Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым "очень позитивными"

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Спецпредставитель главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что оценивает переговоры со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым как "очень позитивные", передает РИА Новости.

Встреча Уиткоффа, Дмитриева и зятя американского лидера Джареда Кушнера продолжалась более 2 часов. Также они вместе посетили павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

К настоящему моменту Дмитриев уже провел несколько встреч и переговоров.

Ранее СМИ писали, что в Давосе отменили процедуру подписания "плана процветания" для послевоенного восстановления Украины между украинским президентом Владимиром Зеленским и Трампом.

Журналисты считают, что споры о Гренландии вытеснили планы по использованию недели в Давосе для того, чтобы достичь понимания между США, Украиной и европейскими силами по гарантиям безопасности.

