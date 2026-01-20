Форма поиска по сайту

20 января, 13:15

Политика

Песков не подтвердил предположения о встрече Дмитриева с Трампом в Давосе

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил данные СМИ о том, что у спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, главы РФПИ Кирилла Дмитриева может быть встреча с американским лидером Дональдом Трампом в Давосе.

При этом, по его словам, Дмитриев намерен встретиться с рядом представителей из делегации США.

"Да, я могу подтвердить, что действительно у него есть такие планы с некоторыми представителями из американской делегации", – отметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Дмитриев передает между РФ и США данные по теме урегулирования конфликта на Украине.

Глава РФПИ прибыл в Давос 20 января. Ожидается, что он примет участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), а также встретится со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

По информации СМИ, темой встречи станет мирный план США по урегулированию конфликта на Украине.

При этом журналисты сообщали, что Уиткофф и Кушнер в этом месяце намерены посетить Москву для проведения переговоров с Владимиром Путиным.

