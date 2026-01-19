Форма поиска по сайту

19 января, 14:47

Политика
Axios: Дмитриев встретится с Уиткоффом и Кушнером 20 января в Давосе

Дмитриев встретится с Уиткоффом и Кушнером 20 января в Давосе – СМИ

Фото: kremlin.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

Ожидается, что встреча может пройти 20 января. На ней планируется обсудить мирный план США по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее, по данным СМИ, Дмитриев встречался с Уиткоффом и Кушнером в Париже. Уточнялось, что встреча состоялась после двухдневных переговоров американцев с представителями Киева и Европы. В частности, России и США обсуждали план возможного урегулирования кризиса на Украине.

Позднее журналисты сообщали, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву для очередных переговоров по урегулированию. В частности, они могут встретиться с Владимиром Путиным.

Сюжет: Переговоры по Украине
политика

