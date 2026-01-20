Форма поиска по сайту

20 января, 21:58

Политика

Белый дом добавил усилия Трампа по Украине в список его достижений за 2025 год

Фото: whitehouse.gov

Белый дом добавил усилия американского лидера Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта в список его достижений за 2025 год. Об этом говорится в документе "365 побед за 365 дней: возвращение президента Трампа знаменует собой новую эру успеха и процветания".

В документе указано, что в прошлом году Штатами был составлен мирный план для урегулирования конфликта между Россией и Украиной, в котором предусмотрены условия прекращения огня и стимулы для послевоенного восстановления стран.

Россия была упомянута и в еще одном достижении из 365, включенных в список. Речь идет о подписании соглашения с Финляндией и Канадой о строительстве ледоколов для борьбы с влиянием России в Арктике.

Ранее американский лидер выразил уверенность в том, что договоренность по урегулированию украинского вопроса в конечном итоге будет достигнута.

Говоря о своих отношениях с Владимиром Путиным, он добавил, что они всегда были отличными. При этом Трамп добавил, что разочарован медленными темпами урегулирования конфликта.

