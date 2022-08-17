"Росэлектроника" показала на "Армии-2022" аппаратуру спутниковой связи без ГЛОНАСС и GPS

16:38
Фото: официальный сайт Ростеха
Холдинг "Росэлектроника" продемонстрировал новые станции спутниковой связи семейства "Центавр" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022". Оборудование было разработано научно-производственным центром "Вигстар", который входит в холдинг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Росэлектронику".
Аппаратура автоматически наводится на спутники-ретрансляторы без использования сигналов глобальных навигационных спутниковых систем. Станции разработали в помощь структурам быстрого реагирования МЧС и МВД.
"Линейка оборудования, представленная в рамках экспозиции холдинга, включает в себя автомобильную станцию Ku-диапазона "Центавр-НА-1,2" и быстро развертываемую перевозимую станцию С-диапазона "Центавр-НП-1,65". Для работы устройства используют отечественные и зарубежные спутники-ретрансляторы, размещенные на геостационарной орбите", – говорится в сообщении холдинга.
Благодаря своей конструкции станция может менять рабочий диапазон за 10 минут за счет переустановки облучающего и радиочастотного оборудования. "Центавры" оснащены широкополосными модемами и обеспечивают прием данных со скоростью до 54 Мбит/с, а передачу – до 8 Мбит/с.
"Аппаратура способна заинтересовать не только спецзаказчиков – изделия могут применяться для организации каналов видео-конференц-связи в ходе исследовательских и геологоразведочных работ, для обеспечения связью передвижных лабораторий и ремонтных бригад", – сообщил гендиректор НПЦ "Вигстар" Анатолий Попович.
Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит на территории подмосковного выставочного центра "Патриот" с 15 по 21 августа. Организатором мероприятия выступило Минобороны РФ.
Ранее стало известно, что на форуме "Армия-2022" открылась выставка вооружения, захваченного во время спецоперации. По данным Минобороны РФ, техника в основном исправная – украинские военные ее просто оставили. Например, можно увидеть иностранные беспилотники, бронемашины, а также артиллерийские системы.
На форуме "Армия-2022" открылась выставка вооружения, захваченного во время спецоперации
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