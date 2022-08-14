Путин осмотрит новые образцы военной техники на форуме "Армия"

Фото: kremlin.ru

В понедельник, 15 августа, Владимир Путин посетит форум "Армия – 2022" в подмосковном парке "Патриот", где осмотрит перспективные образцы российской военной техники. Об этом сообщаn ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что сначала президент России примет участие в церемонии открытия форума и Армейских международных игр "АрМИ-2022", а затем посетит выставочные площадки.

Ранее сообщалось, что на форуме "Армия – 2022" представят новую версию бронеавтомобиля "ВПК-Урал" с повышенной защитой. Отмечается, что если раньше машина была чисто на "ураловской" раме с шасси, то в нынешней модификации используется несущий бронированный корпус.