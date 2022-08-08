В России создали новую версию бронеавтомобиля "ВПК-Урал" с усиленной защитой – СМИ

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В России создали новую версию бронеавтомобиля "ВПК-Урал" с повышенной защитой. Ее покажут на форуме "Армия – 2022". Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

"Речь идет о "ВПК-Урал" с несущим корпусом. Если раньше машина была чисто на "ураловской" раме с шасси, то в нынешней модификации используется несущий бронированный корпус, на который крепятся узлы и элементы ходовой части", – сказал собеседник агентства.

По его словам, после отказа от рамы масса бронеавтомобиля уменьшилась, за счет этого увеличили его защищенность. Он также добавил, что ни в России, ни за рубежом в настоящее время не существует другого бронеавтомобиля в этом классе с таким уровнем защиты.

Ранее сообщалось, что Чечня закупила "Ахмат-мобили", собранные с учетом пожеланий военных, участвующих в специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Участие в осмотре новой техники, закупленной для военных нужд, принял глава республики Рамзан Кадыров.