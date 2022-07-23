Кадыров показал "Ахмат-мобили", созданные специально для чеченских военных

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Чечня закупила "Ахмат-мобили", собранные с учетом пожеланий военных, участвующих в специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Политик принял участие в осмотре техники, закупленной для военных нужд, и опубликовал в своем телеграм-канале фото, на котором 20 новых бронемашин выстроены в ряд.

"Несмотря на грузный вид, "Ахмат-мобиль" – это маневренные машины, которые выполняют важную задачу на поле боя – быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью", – завил Кадыров.

Ранее глава Чечни сообщил, что командиры и бойцы спецподразделения "Ахмат" вернулись домой после освобождения Луганской Народной Республики. Он подчеркнул, что военные продемонстрировали в ходе спецоперации колоссальные успехи.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.