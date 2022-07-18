Кадыров предложил разместить базу ПВО в горах Чечни

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил разместить системы ПВО на месте танковой части в Шалинском районе республики, сообщает "Газета.ру".

По его словам, сейчас России нужны стратегические военные решения, а на ее южных рубежах как никогда востребованы системы противовоздушной обороны.

Кадыров подчеркнул, что от противника в любой момент можно ожидать что угодно, поэтому, по его мнению, нужны "упреждающие тактические меры".

Ранее Кадыров сообщил, что командиры и бойцы спецподразделения "Ахмат" вернулись домой после освобождения Луганской Народной Республики. Он подчеркнул, что спецподразделения продемонстрировали в ходе спецоперации колоссальные успехи.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.