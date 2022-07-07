Кадыров сообщил о возвращении чеченских бойцов домой после освобождения ЛНР

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Командиры и бойцы спецподразделения "Ахмат" вернулись домой после освобождения Луганской Народной Республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В среду я в торжественной обстановке встретился с командирами и отличившимися бойцами из числа личного состава", – написал он в своем телеграм-канале.

Кадыров передал командирам и бойцам слова благодарности от Владимира Путина, подчеркнув, что военнослужащие с честью выполнили свой служебный долг.

Глава Чечни вручил в соответствии с указом президента России медали и ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Джамалди Юнусову и Ильману Гучигову. Также соответствующую награду вместе с погонами полковника полиции получил Алихан Шовхалов. Медаль "За отвагу" вручили Султану Рашаеву.

"Наши спецподразделения продемонстрировали колоссальные успехи в ходе СВО. Тем самым они пресекли любые спекуляции об обособленности чеченского народа от нашей славной Родины – России", – подчеркнул Кадыров.

В конце прошлой недели глава Чечни сообщил, что Лисичанск в Луганской Народной Республике, который находился под контролем Киева, был полностью окружен союзными войсками России и ЛНР. Кадыров отмечал, что все въезды и выезды из города были перекрыты.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

