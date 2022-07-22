Минобороны показало работу российских истребителей Су-35С и Су-30СМ на Украине

Минобороны показало, как экипажи российских истребителей Су-35С и Су-30СМ наносят удары высокоточными ракетами по объектам ВСУ, в том числе по системам ПВО противника. Самолеты быстро находят цели и могут поражать их на разных высотах.

ВСУ при отступлении из города Лисичанск взорвали все мосты и путепроводы. Об этом рассказал исполняющий обязанности мэра Андрей Скорый. По его словам, теперь будет трудно организовать поставки продуктов и предметов первой необходимости. Тем не менее мирные жители продолжают возвращаться в город. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.