РФ немедленно рассмотрит просьбу Венгрии о дополнительных поставках газа – Лавров

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия незамедлительно рассмотрит просьбу Венгрии о дополнительных поставках газа, пишет ТАСС.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что его страна подготовилась к дополнительным закупкам российского газа. Политик отметил, что Венгрия готова принимать еще по 20 миллионов кубометров топлива ежедневно.

"Венгерское правительство приняло решение закупить дополнительно 700 миллионов кубометров газа, чтобы страна была в полной безопасности с точки зрения энергоснабжения. <...> Без источников из России сделать это будет невозможно", – отметил он.

Лавров ответил, что интересам двух стран в полной мере отвечает выполнение долгосрочных контрактов на экспорт природного газа из России.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Россия и Венгрия продолжают свое взаимодействие, несмотря на санкционное давление со стороны Запада.

Сийярто, в свою очередь, рассказал, что планирует в ходе своего визита в Москве обсудить с российской стороной, как сделать более безопасным энергообеспечение Венгрии. Политик обратился к Лаврову с просьбой увеличить поставки российского газа в его страну.

Еще до этого глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики. По его словам, такой режим необходим для защиты венгерских семей и энергоснабжения. Он добавил, что правительство страны также запретило экспорт энергоносителей и дров.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.