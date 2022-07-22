Володин положительно оценил возможность сокращения отпуска депутатам ГД и чиновникам

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу о возможном сокращении отпусков для депутатов и чиновников. Об этом сообщает ТАСС.

"Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу РФ", – заявил парламентарий.

Володин объяснил, что реализация такой инициативы зависит от поправок в законодательство. Одним из документов, которые следует скорректировать, является закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации".

Вместе с тем спикер Госдумы призвал равняться на президента России Владимира Путина, подчеркнув, что глава государства "всегда на работе".

Ранее в июле Вячеслав Володин предложил депутатам нижней палаты парламента отправиться в ДНР и ЛНР во время отпуска для обсуждения вопросов помощи республикам. Спикер ГД напомнил, что в летний период нет пленарных заседаний парламента.

