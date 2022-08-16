Эксперты рассказали, представители каких профессий чаще всего страдают бессонницей

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Работники сферы управления персоналом и HR-специалисты, юристы и IT-специалисты чаще других сталкиваются с тревожностью и бессонницей, сообщает Life.ru.
Согласно данным исследования "Сбер Еаптеки" и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, на данные профессии приходится 60, 53, 47 и 53% соответственно.
В то время как с усилением тревожности сталкиваются 56% маркетологов и PR-специалистов, 53% сотрудников бухгалтерий и финансистов.
Отмечается, что наибольший рост (71%) спроса в категории противотревожных препаратов зафиксирован в первом полугодии в Самаре. Также на 59% выросло количество покупок данной категории в Ростове-на-Дону, на 58% – в Воронеж, на 53% – в Уфе, на 49% – в Нижнем Новгороде, на 47% – в Казани. В Санкт-Петербурге количество купленных упаковок за 6 месяцев увеличилось на 42%, в Москве – на 13%.
По мнению 57% опрошенных, профессиональная деятельность оказывает влияние на физическое и психологическое состояние. 23% сообщили, что страдает только их ментальное здоровье, у 8% – физическое. При этом на 11% работа не оказывает негативного воздействия.
Наибольшее влияние профессии на здоровье отмечают работники сферы управления персоналом и HR-специалисты, юристы и IT-специалисты – 86, 83 и 82% соответственно. Кроме того, фиксируют воздействие на здоровье бухгалтеры и секретари (по 81%), маркетинг-менеджеры и PR-специалисты (79%).
В то же время специалисты по недвижимости (31%), сельскому хозяйству (26%) и продажам (22%) реже других испытывают проблемы со здоровьем.
"Справиться с бессонницей и тревожностью могут помочь таблетки – их доля составила 88%. Самым популярным средством стали лекарства с экстрактом валерианы. А вот жидкие формы занимают лишь 12% от всех заказов, которые содержат седативные препараты и БАДы", – рассказала директор по маркетингу и продажам "Сбер Еаптеки" Наталья Паршикова.
Она добавила, что 75% опрошенных сообщили о влиянии работы на состояние здоровья. Чаще всего ухудшение самочувствия отмечали люди в возрасте 25–34 лет (80%), а среди респондентов от 55 лет каждый второй (52%) проблем с самочувствием не испытывает.
Ранее аналитики сервиса SuperJob сообщили, что заядлые курильщики в России чаще всего встречаются среди курьеров, а реже остальных курят IT-специалисты.
Так, среди курьеров мужского пола курящих оказалось 45%, а среди женского – 31%. Часто курят также мужчины, работающие администраторами (41%), квалифицированные рабочие (39%) и кладовщики (38%). Среди женщин вредной привычкой страдают официантки (24%), PR-специалисты (23%) и маркетологи (22%).
Россияне назвали самые интересные профессии
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