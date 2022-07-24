Около 50 тысяч москвичей посетили мероприятия проекта "Профессиональные стажировки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Примерно 50 тысяч человек посетили мероприятия проекта "Профессиональные стажировки" в учебном году 2021/2022. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Городской методический центр департамента образования и науки Москвы провел 900 экскурсий, лекций и мастер-классов на базе предприятий в области промышленности, транспорта и сервиса.

"Школьники получают возможность побывать на предприятиях, увидеть профессию изнутри, задать вопросы компетентным сотрудникам сферы и сделать осознанный выбор будущей профессии", – заявил центра ведомства Андрей Зинин.

Проект "Профессиональные стажировки" представляет собой площадку, где школьники и студенты, а также их родители, могут ознакомиться с историей и деятельностью ведущих предприятий Москвы. В числе партнеров программы – Московский метрополитен, киностудия "Союзмультфильм", Авиационный комплекс имени Ильюшина и многие другие организации.

Мероприятия "Профессиональных стажировок" проходят ежедневно, в период с понедельника по пятницу. Для участия необходима регистрация на сайте "Профессиональное самоопределение".

В начале июля сообщалось, что более 250 студентов прошли стажировку в "Технополисе "Москва" с начала года. По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, стажеры представляют как гуманитарные, так и технические направления.