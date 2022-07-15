Выручка резидентов "Технополиса "Москва" за январь – март превысила 6 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Выручка резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" за январь – март текущего года увеличилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6 миллиардов рублей. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, когда предприятия ОЭЗ заработали 4,4 миллиарда рублей, текущий показатель увеличился на треть", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Уточняется, что в настоящее время резидентами "Технополиса "Москва" является 91 компания. Среди них – 32 производителя микроэлектроники, ставшие лидерами по росту выручки, ее объем в первом квартале текущего года составил 2,5 миллиарда рублей.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что выручка предприятий кластера медоборудования и биофармы за первые три месяца текущего года почти сравнялась с объемом продаж предприятий микроэлектроники. Так, объем выручки составил 2,4 миллиарда рублей.

По его словам, также среди лидеров оказались производители информационно-коммуникационных технологий, которые суммарно заработали более 1 миллиарда рублей.

Ранее Ефимов рассказал о программе стажировок для студентов на предприятиях особой экономической зоны "Технополис "Москва". По его словам, стажеры представляют как гуманитарные, так и технические направления.

В 2022 году, по информации пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города, в стажировках в "Технополисе "Москва" принимают участие студенты МГУ имени Ломоносова, МАИ, НИУ "Московский институт электронной техники", РУДН и других высших учебных заведений.

